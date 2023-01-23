БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Создание в Евросоюзе так называемого механизма коррекции газового рынка для ограничения всплесков цен на ресурс, пока не оказало влияния на стоимость топлива в регионе, сообщили в Агентстве ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER). Европа познала истинную цену отказа от российского газа

"Пока ACER не выявило значительных воздействий, положительных или отрицательных, которые можно было бы однозначно и напрямую отнести к принятию регулирования о механизме коррекции рынка", — сказано в релизе.

Вступление в силу этого законодательства совпало со временем, когда цены на голубое топливо были значительно ниже, в частности, по сравнению со второй половиной 2022 года, отмечает агентство. В этой связи эксперты пока не могут сказать, повлиял ли механизм на показатели в первые недели текущего года. При этом, аналитики ACER не исключили его воздействия на европейские рынки в будущем.

Цены на газ в Евросоюзе в прошлом году били рекорды, ЕС принимал меры по борьбе с энергетическим кризисом. В частности, в декабре он создал механизм коррекции рынка, который начнёт действовать с 15 февраля.

Речь идет о механизме ценового вмешательства, который нацелен на производные финансовые инструменты, торгуемые на биржах ЕС, со сроком погашения от одного месяца до года, напоминает ACER.

Ранее сообщалось, что механизм будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (1861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.