МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG заявил о завершении ремонтных работ и запросил разрешения регулирующих органов возобновить некоторые операции, передает агентство Рейтер. СМИ: американский СПГ-терминал Freeport не будет работать до конца февраля

"В понедельник компания Freeport запросила разрешение начать ввод СПГ в газопроводную систему завода, согласно заявлению, поданному в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC). Ответ на запрос должен быть получен до 24 января", — передает агентство.

Согласно данным агентства, компания запросила разрешение начать охлаждение передаточного газопровода Loop 1 и восстановить компрессоры управления отработанным газом и связанные с ними газопроводы. Продолжительность работ составит 11 дней.

Ранее компания сообщала, что ожидает частичного восстановления производства СПГ на заводе в середине декабря, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели. Выход на 100% загрузку предполагается в марте 2023 года.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.