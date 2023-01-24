МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Власти Узбекистана намерены в 2023 году расширить список потенциальных импортеров природного газа для обеспечения внутреннего спроса, особенно зимой, сообщает во вторник национальное информагентство УзА. Товарооборот Узбекистана с Россией в 2022 году вырос на 23 процента

По данным агентства, премьер-министр Узбекистана Абдуллк Арипов провел видеоселекторное совещание по вопросам энергоснабжения в условиях аномальных холодов в стране.

"В этом году министерство энергетики пересмотрит вопросы, связанные с импортом природного газа, электроэнергии, угля и мазута, проведет переговоры с другими альтернативными партнерами", — говорится в сообщении на сайте УзА.

По предварительным прогнозам, в 2023 году Узбекистан может увеличить внутреннюю добычу газа на 8,9% до 56,3 миллиарда кубометров, отмечается в сообщении.

Также ожидается, что в текущем году удастся сэкономить 1,6 миллиарда кубометров газа за счет внедрения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, уточняет УзА.

В ноябре представитель департамента ТЭК кабмина Узбекистана сообщал РИА Новости, что республика импортирует в зимний период из Туркмении 1,5 миллиарда кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса. Однако, 12-21 января Туркмения приостанавливала по техническим причинам поставки газа.

Власти Узбекистана ранее приняли решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов. Позднее председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов заявил, что Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста внутреннего потребления.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом, до 51,7 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.