МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на год обнулила ввозные таможенные пошлины на части газовых турбин мощностью от 5 то 50 тысяч кВт, сообщает регулирующий орган.

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"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение на временной основе обнулить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении частей газовых турбин мощностью от 5 до 50 тысяч кВт (до 31 марта 2024 года включительно). В настоящее время соответствующая ставка ЕТТ (единого таможенного тарифа – ред.) ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости", – говорится в сообщении.

"Мера будет содействовать развитию производства конечной продукции на территории Евразийского экономического союза и затронет в том числе изготовление газовых турбин, устанавливаемых на газоперекачивающих агрегатах, которые используются на компрессорных станциях для транспортировки природного газа по магистральным газопроводам", – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, решение позволит обеспечить предприятия нефтегазовой промышленности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) энергетическим оборудованием нового поколения, а также провести модернизацию газотранспортной системы стран союза: России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Уточняется, что к рассматриваемым частям относятся колеса корпуса, компрессора и выхлопного диффузора турбины низкого давления, передний конец вала, диск компрессора, опоры и прочие части, ввозимые из Италии, различные клапаны, ввозимые из США и Нидерландов, а также некоторые другие части, ввозимые из Германии и Великобритании.

Ранее в соответствии с решениями коллегии ЕЭК со 2 сентября 2014 года по 31 декабря 2021 года включительно в отношении частей газовых турбин уже применялась ставка пошлины в размере 0% от таможенной стоимости.