БУДАПЕШТ, 24 янв — ПРАЙМ. Азербайджан выразил намерение к 2027 году удвоить количество газа, поставляемого в Европу, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Страны Евросоюза попросили ЕК обеспечить поставки азербайджанского газа

"Мы приветствуем и уважаем пожелание Азербайджана к 2027 году удвоить мощности трубопроводов, по которым он может поставлять газ сюда, в Европу", — сказал он.

В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.

Выступление Сийярто транслировалось в Facebook*.

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