ПРАГА, 24 янв — ПРАЙМ. Чехия заинтересована в использовании немецких СПГ-терминалов для обеспечения собственных нужд, сообщил во вторник в Twitter чешский премьер Петр Фиала после переговоров в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. В Чехии оценили объем газа в хранилищах

"С немецким канцлером Олафом Шольцем мы говорили о чешско-германском сотрудничестве в области обороны и энергетики. В области энергетики речь идет, прежде всего, о будущих возможностях обеспечения Чехии газом посредством немецких СПГ-терминалов. Это стало бы дальнейшим шагом к укреплению нашей энергетической безопасности", — написал Фиала.

С сентября 2022 года Чехия уже получает морским путем газ из США посредством СНГ-терминала в Нидерландах.