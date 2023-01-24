БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Слова вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека о замене четверти объема поступавшего по трубопроводам российского газа с помощью сжиженного газа из плавучих терминалов слишком оптимистичны, считает профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари. В Лубмине заработал второй в Германии СПГ-терминал

Ранее глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, выступая на мероприятии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, что "половина газа, которым обеспечивала себя Германия, была утрачена", потому что РФ перекрыла газовый кран, и "линии (речь о трубопроводах — ред.) сейчас сломаны, это значит, что они (российские поставки — ред.) не будут возобновлены в обозримом времени". Он добавил, что Германия сможет покрыть благодаря работе трех плавучих СПГ-терминалов в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле не более четверти от ранее прекратившихся поставок из России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова поставлять Западу и нефть, и газ, но они отказываются.

"Планируется строительство еще четвертого плавучего терминала. Заявление министра экономики и проблем климата Германии Роберта Хабека ("Зеленые") во время визита в Брунсбюттель о том, что вместе эти терминалы СПГ заменят четверть от прекратившегося импорта российского природного газа, слишком оптимистично. За этим должны последовать поставки СПГ, а это отнюдь не гарантировано. Нельзя заменить по щелчку пальцев 150 миллиардов кубометров в год для Европы и 86 миллиардов кубометров для Германии", — заявил Фурфари РИА Новости.

По мнению эксперта, крайне короткие сроки строительства терминала СПГ в Брунсбюттеле показывают, что Германия находится в сложной ситуации, поскольку ее "зависимость от газа для отопления и производства электроэнергии самая высокая в Европе". При этом мягкая зима помогает Германии сохранить запасы, созданные в начале этого года за счет российского газа, но в долгосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, особенно зимой 2023-24 года, пояснил эксперт. Он отметил, что помимо отсутствия терминалов СПГ, существует проблема его производства: для новых добывающих мощностей нужны годы, в том числе для строительства портов отправления СПГ и строительства в течение 5 лет около 100 танкеров, которые будут перевозить сжиженный газ при очень низкой температуре.

"Отсутствие инфраструктуры — это ключевая проблема. Германия будет получать СПГ из различных источников, но пройдут годы, прежде чем будет организована сеть и терминалы СПГ заработают на полную мощность. Тем временем отопление и электроэнергия будут дорожать для всех европейцев. У России 20% мировых запасов, и она может предложить низкие цены вне конкуренции на драгоценный газ или нефть, поэтому соблазн заключить новые сделки в будущем, когда нынешняя напряженность закончится, будет велик", — считает Фурфари.

В настоящее время даже США покупают российские готовые нефтепродукты в Индии, на заводах, перерабатывающих российскую нефть, подчеркнул эксперт. По его словам, рынок энергоресурсов преодолеет все санкции и найдет новый способ поставлять необходимое туда, где это необходимо.

"Я считаю, что даже "Северные потоки" обретут вторую жизнь в недалеком будущем. Что касается угля, то это мировой товар: Европа может получать его из других источников, а Россия может продавать другим источникам. Здесь ни у кого нет проблем", — заключил эксперт.

Накануне министерство экономики ФРГ ответило на запрос фракции партии "Левые" в бундестаге, заявив, что Германия лишь к 2026 году сможет достичь регазификации с помощью сжиженного газа, сравнимой по объему с прекратившимися поставками газа из РФ. Так, в 2023-м поступающий объем сжиженного газа оценивается в 13,5 миллиарда кубометров газа в год. В 2024 и 2025 году министерство рассчитывает на поступления 37 и 49,5 миллиарда кубометров. И лишь в 2026 году ведомство указывает число, сравнимое с объемами прекратившихся поставок газа из РФ — 56 миллиардов кубометров.

Власти Германии ранее заявляли, что Берлин планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.