БРЮССЕЛЬ, 24 янв — ПРАЙМ. Евросоюз благодаря усилиям жителей и бизнеса снизил потребление газа в последние месяцы на 20% по сравнению со средним пятилетним значением, сообщила Еврокомиссия. Боррель заявил, что ЕС преодолел энергетическую зависимость от России

"Благодаря усилиям граждан и бизнеса ЕС, мы сократили потребление газа на 20%, что ощутимо выше нашей цели в 15%", — говорится в сообщении ЕК в Twitter.

В августе 2022 года в ЕС вступили в силу новые правила по сокращению на 15% спроса на газ. Эти правила, введенные на фоне всплеска цен на газ в союзе, действуют год с возможностью продления. Речь идет о добровольной экономии газа, однако снижение его потребления может стать обязательным.

Согласно новому законодательству, страны ЕС должны были приложить все усилия для сокращения потребления газа с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го не менее чем на 15% по сравнению со средним потреблением в тот же период за предыдущие пять лет. Страны могли сами выбирать меры снижения спроса.

По новым правилам, если совет стран ЕС объявит так называемое "предупреждения союза", все государства региона должны будут в обязательном порядке сократить потребление 15%.