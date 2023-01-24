МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось продлить право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" как роялти ещё на семь лет, до 2030 года, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперты: "Газпром" будет наращивать экспорт в основном по "Силе Сибири"

"Минэнерго России привести положения договора с публичным акционерным обществом "Газпром" об уступке прав на получение доходов в натуральной форме (природный газ), причитающихся Российской Федерации в счёт регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли (части доли) прибыльной продукции от реализации Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции", — говорится в документе.

"Цифры "2023" заменить цифрами "2030", — также говорится в распоряжении.