МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США разрешили Тринидаду и Тобаго без опасений санкций участвовать в разработке газового месторождения в территориальных водах Венесуэлы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Власти Венесуэлы поддержали идею создания региональной валюты

Белый дом ранее сообщал, что вице-президент США Камала Харрис переговорила с премьер-министром Тринидада и Тобаго Китом Роули и проинформировала его о шагах, которые предпримет министерство финансов для удовлетворения долгосрочных энергетических потребностей региона.

"Американская лицензия, выпущенная по просьбе правительства Тринидада, означает, что карибскому острову будет дозволено возобновить деловые отношения с находящейся под санкциями венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA по поводу газового месторождения Dragon", — указывает Рейтер.

США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.

Новая лицензия, по словам источника агентства Рейтер, должна снизить "зависимость региона от энергетических ресурсов из других стран, включая Россию".