ВЕНА, 25 янв — ПРАЙМ. Отказ Австрии от поставок российского газа займет годы, при этом он имеет мало смысла, так как это "голубое топливо" продолжает поступать в республику, но только в разы дороже и по другим маршрутам, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. Европа не перестроит экономику ради Киева, заявил австрийский политик

"Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешевый российский газ. Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешевого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже. Все же убедились в том, что российский газ поступает к нам дороже и через другие страны. Готов ли гражданин пожертвовать своими сбережениями ради мошенничества с моральными ярлыками — я в этом сомневаюсь", — пояснил он.

В декабре 2022 года уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер заявил, что доля газа из РФ в импорте Австрии составляет до 50%, и все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого золота" удалось сократить до 20%, не соответствуют действительности.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер и министры его правительства многократно заявляли о том, что поставки российского газа в республику снижены до "примерно 20 процентов". Как заявили РИА Новости в минэнерго Австрии, цифры взяты из отчета национального регулятора E-Control за октябрь прошлого года. В министерстве уточнили, что данные о поставках российского газа в республику находятся в "диапазоне колебаний", поскольку участники газового рынка не обязаны сообщать E-Control точный источник происхождения импортируемого газа.

В январе стала доступна более свежая статистика E-Control, согласно которой доля поставок российского газа в Австрию в ноябре прошлого года составила 41 процент.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.