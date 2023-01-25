"Нафтогаз Украины" договорился о резервировании дополнительных объемов газа
"Нафтогаз Украины" договорился о резервировании дополнительных объемов газа на эту зиму
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" договорился с партнерами о резервировании дополнительных объемов газа, которые позволят обеспечить "голубым топливом" 12 миллионов домохозяйств в текущем отопительном сезоне, сообщил глава компании Алексей Чернышов.
"12 миллионов украинских домов получают природный газ этой зимой. Для этого было очень важно обеспечить необходимые объемы газа. Мы достигли необходимых договоренностей с нашими партнерами и союзниками, чтобы получить необходимые нам объемы топлива", — сказал он в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании.
Отмечается, что дополнительный объем газа необходим для завершения прохождения отопительного сезона.
В декабре Чернышов говорил, что для генерации электроэнергии Украине нужна помощь партнеров в закупке дополнительных 3 миллиардов кубометров газа стоимостью 4 миллиарда долларов.
Ранее бывший глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что Украину ждет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением.
https://1prime.ru/gas/20230125/839582171.html
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