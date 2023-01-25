МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" договорился с партнерами о резервировании дополнительных объемов газа, которые позволят обеспечить "голубым топливом" 12 миллионов домохозяйств в текущем отопительном сезоне, сообщил глава компании Алексей Чернышов. На Украине утвердили новый состав набсовета "Нафтогаза"

"12 миллионов украинских домов получают природный газ этой зимой. Для этого было очень важно обеспечить необходимые объемы газа. Мы достигли необходимых договоренностей с нашими партнерами и союзниками, чтобы получить необходимые нам объемы топлива", — сказал он в видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что дополнительный объем газа необходим для завершения прохождения отопительного сезона.

В декабре Чернышов говорил, что для генерации электроэнергии Украине нужна помощь партнеров в закупке дополнительных 3 миллиардов кубометров газа стоимостью 4 миллиарда долларов.

Ранее бывший глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявлял, что Украину ждет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением.