РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв — ПРАЙМ. ООО "Газпром добыча Астрахань" планирует нарастить объем годовой добычи на Астраханском газоконденсатном месторождении (АГМК) вдвое к существующему уровню — до 18 миллиардов кубических метров газа, заявил журналистам министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский. Добыча нефти на новом месторождении на Каспии начнется в 2023 году

По его словам, ООО "Газпром добыча Астрахань" продолжает реализацию ряда проектов, направленных на поддержание проектного уровня годовой добычи газа на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения.

"План мероприятий по наращиванию добычи на Левобережной части АГКМ предусматривает несколько этапов. В настоящее время в проработке находится первый этап, предусматривающий в 2023-2027 годах строительство и ввод в эксплуатацию ряда первоочередных объектов, что позволит увеличить объем годовой добычи газа на 50% к существующему уровню – до 18 кубических метров газа", — сказал Волынский.

Он добавил, что в минувшем году были продолжены проектно-изыскательские работы для дополнительной установки комплексной подготовки газа (УКПГ-7) с технологическими объектами, коммуникациями и фондом дополнительных эксплуатационных скважин. Кроме того, начато бурение дополнительных эксплуатационных скважин.