ВАРШАВА, 25 янв — ПРАЙМ. Польский энергоконцерн Orlen подписал контракт с американской компанией Sempra на поставку СПГ, сообщил глава Orlen Даниель Обайтек. Польша в прошлом году закупила рекордный объем угля

"Сегодня мы подписываем договор с американской фирмой Sempra на 20 миллионов тонн СПГ. Мы будем его реализовывать с начала 2027 года. Миллион тонн в год – это около 1,2 миллиарда кубометров газа в год", — сказал он.

Польша нарастила импорт СПГ в прошлом году на 57% по сравнению с предшествовавшим годом. Из 58 танкеров с СПГ 36 прибыли из США, 18 судов — из Катара, также импортировался сжиженный газ из Нигерии, Тринидада и Тобаго и Египта.

Польский Orlen уже имеет два долгосрочных контракта на поставку СПГ с американскими компаниями Chenier и Venture Global с целевым объемом почти 3 миллиона тонн в год.

Также Обайтек заявил, что концерн нашел, чем заместить нефть российской компании "Роснефть" — это поставки из США, с Северного моря и Персидского залива.

"Контракт с фирмой "Роснефть" не будет продлен. Также не будет подписан новый контракт. Orlen 3,6 миллиона тонн нефти обеспечит с других направлений. Эти направления — Персидский залив, Северное море, а также и США. У нас уже готовы эти соглашения", — сказал глава Orlen.

Кроме того, он уточнил, что после отказа от нефти "Роснефти" в совокупности российская нефть будет составлять 10% общего объема поставок в Польшу.

"Таким образом мы получаем диверсификацию поставок в систему Orlen на 90% из нероссийского направления", — заключил Обайтек.

"Роснефть" поставляла Orlen 300 тысяч тонн нефти ежемесячно, а по контракту с "Татнефтью" польский концерн покупает 200 тысяч тонн нефти в месяц, и контракт с этим поставщиком заканчивается в декабре 2024 года.

Ранее Orlen заявил, что не будет продлевать истекающий в январе контракт на поставку нефти с "Роснефтью" и прекратит поставки от "Татнефти" в случае введения санкций Евросоюза.