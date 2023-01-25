БУДАПЕШТ, 25 янв — ПРАЙМ. Уровень потребления газа в Венгрии в 2022 году снизился на 17%, при этом в декабре — на четверть, заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош. В Венгрии признали, что энергоснабжение страны невозможно без России

"За весь прошлый год у нас потребление газа снизилось на 17%, это серьезный результат, а в декабре, уже в разгар отопительного сезона, снижение составило 25%, это значит, что домохозяйства и предприятия тоже адаптируются", — сказал Лантош в интервью венгерскому изданию Index.

По его словам, население и предприятия таким образом отреагировали на изменение программы снижения коммунальных платежей — с июля те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

Глава венгерского минэнерго также сообщил, что потребление электроэнергии в Венгрии составляет 44 тераватт-часа, из них примерно 70% производится в стране. К 2030 году, по словам Лонтоша, Венгрия намерена увеличить потребление на 55%, до 68 тераватт-часов.

Ранее глава впоследствии упраздненного министерства технологий и промышленности страны Ласло Палкович заявил, что Венгрия планирует снизить зависимость от российского газа и уменьшить долю газа в отоплении страны до 2030 года, на эти цели предусмотрено направить инвестиции в размере 16 миллиардов евро.

Власти Венгрии летом объявили в стране чрезвычайное положение в сфере энергетики, а впоследствии также предписали государственным учреждениям сократить потребление газа на 25%, за исключением больниц и соцучреждений, и установили ограничения на температуру в госучреждениях в +18°C. Кроме того, в целях экономии было принято решение продлить школьникам и госслужащим на неделю зимние каникулы — они продлятся с 22 декабря до 8 января — за счет осенних.