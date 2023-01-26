МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули сообщил о снятии санкций на разработку газового месторождения "Дракон" в акватории Венесуэлы, по словам политика, Венесуэла согласна передавать свой газ, а оплата будет производиться "разными способами". США вывели из-под санкций разработку месторождения газа в Венесуэле

"Мы обратились в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в середине 2022 года и работали с нашими юристами в округе Колумбия, а также в рамках других инициатив, чтобы получить освобождение от санкций для продолжения разработки газового месторождения Дракон, которое находится всего в 17 километрах от нашей активной платформы "Гибискус". Правительство США сегодня одобрило разработку Тринидадом и Тобаго месторождения "Дракон" посредством отказа OFAC от санкций с конкретными условиями, которые будут согласованы. Это означает, что ограничения на разработку газового месторождения Dragon в настоящее время сняты, и все соответствующие стороны могут продвигать планы по доставке природного газа из Венесуэлы, из этих доказанных запасов, в Тринидад и Тобаго, а затем на карибский, европейский и другие рынки", — говорится в сообщении премьер-министра Роули, которое опубликовала в социальных сетях его администрация.

В ходе пресс-конференции политик сообщил, что партнером правительства Тринидада и Тобаго в этом конкретном проекте и его оператором выступит нефтегазовая Shell по лицензии со стороны Венесуэлы.

"Получение согласия от правительства Венесуэлы на экспорт их сырья потребовало значительных усилий с нашей стороны", — отметил Роули.

Говоря о способах расчетов с правительством Венесуэлы, министр заявил, что "это не будет проблемой", несмотря на сохраняющийся запрет властей США на платежи Каракасу.

"Перед тем, как мы пришли к этой ситуации, правительство Венесуэлы обеспечивало Тринидад и Тобаго наличными в объеме 50 миллионов долларов в обмен на наши товары для собственных граждан. Так что это не в новинку, мы делали это раньше. Мы будем покупать газ и расплачиваться за него разными способами", — пояснил Роули.

Сроки поставок первых партий венесуэльского газа на СПГ-терминалы в Тринидад и Тобаго пока не определены и будут, по словам главы правительства карибской страны, зависеть от переговоров с Shell и правительством боливарианской республики, но это "не случится в текущем 2023 году".

США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на американский рынок.

В конце декабря источник РИА Новости сообщал, что Chevron отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью впервые за почти четыре года экономических санкций, объем партии составит порядка миллиона баррелей. Собеседник отметил, что для значимого увеличения нефтедобычи в Венесуэле необходимы западные инвестиции, которые невозможны без дальнейшего ослабления санкций. Власти США допускают смягчение рестрикций при условии прогресса в урегулировании внутриполитического конфликта.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.