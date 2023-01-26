МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Италия заместила снизившиеся в 2022 году вдвое поставки "голубого топлива" из России трубопроводным газом из Азербайджана, Норвегии и Алжира и сжиженным природным газом (СПГ) из Катара, США и других стран, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Глава Минэнерго Венгрии заявил о снижении уровня потребления газа в стране

Италия в 2021 году импортировала почти 73 миллиарда кубометров газа (включая регазифицированный СПГ в объёме около 10 миллиардов кубометров), и из этого объёма на российские поставки пришлось 40% (29,2 миллиарда кубометров только по трубопроводу — СПГ из России в 2021 году не поставлялся), отметил собеседник агентства.

Импорт газа в Италии в 2022 году составил чуть более 71 миллиарда кубометров, но поставки из России упали "очень значительно" — в целом по году до уровня около 13,2 миллиарда кубометров (то есть доля России составила менее 19%), в том числе около 0,2 миллиарда кубометров в виде СПГ, добавил эксперт. При этом в декабре 2022 года из России было импортировано всего 0,5 миллиарда кубометров газа (доля – 10% от совокупного декабрьского импорта), подчеркнул аналитик ЦСР.

"Газ из России в 2022 году был на две трети замещён трубопроводными поставками из Азербайджана, Норвегии и Алжира и на треть – СПГ из разных стран (Катар, США и др.)", – уточнил Колобанов.

Сейчас в Италии активно ищут возможности полностью отказаться от российского газа к зиме 2024-2025 года. Для этого в 2023-2024 годах планируют запустить новые СПГ-терминалы, расширить мощности магистральных трубопроводов внутри страны (юг-север) для приёма большего объёма газа из Средиземноморья, а также запустить новый совместный СПГ-проект в Конго, заключил аналитик.