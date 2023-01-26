ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Узбекистан надеется начать импортировать российский газ весной, следует из сообщения местного интернет-издания kun.uz. Эксперт рассказал, чем Италия заместила выпавшие объемы газа из России

"Согласно соглашению, с 1 марта 2023 года планируется наладить импорта природного газа из России в Узбекистан", — отмечает портал со ссылкой на "дорожную карту", подписанную узбекистанским министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

По информации Минэнерго Узбекистана, документ предусматривает поставки "голубого топлива" из России по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через территорию Казахстана, при этом страна сохранит права собственности на свою газотранспортную систему.

Как сообщает издание, "карта" содержит восемь пунктов с необходимыми техническими мероприятиями для поставок природного газа по рыночной цене по этому газопроводу.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.