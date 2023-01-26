МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Узбекистан работает над многосторонним газовым соглашением с Россией, оно будет полезным для страны, заявил вице-спикер законодательной палаты республики Алишер Кадыров. Узбекистан ожидает старта поставок российского газа весной, пишут СМИ

Ранее во вторник председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Позднее узбекистанское ведомство уточнило, что документ предусматривает поставки "голубого топлива" из России по газопроводу "Средняя Азия — Центр" через Казахстан, при этом страна сохранит права собственности на свою газотранспортную систему.

Кадыров отметил в мессенджере Telegram, что подробную информацию о соглашении предоставят после проработки документа.

"Эти люди делают серьезную и полезную работу в интересах нашей страны в сложное время. Эта работа не вредит нашим национальным интересам, а приносит только пользу", — прокомментировал вице-спикер дорожную карту.