МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалина — 2" за год увеличилось, превысив плановые показатели, до 11,5 миллиона тонн, при этом добыча нефти снизилась, следует из сообщения оператора проекта — "Сахалинской энергии". Osaka Gas заключила контракт с новым оператором "Сахалина — 2", пишут СМИ

"По итогам 2022 года общество превысило план и произвело порядка 11,5 миллиона тонн СПГ и около 3,7 миллиона тонн нефти марки Sakhalin Blend", — говорится в пресс-релизе компании.

При этом экспорт СПГ в 2021 году составил 10,41 миллиона тонн (–10,3% по сравнению с показателем 2020 года – более 11,6 миллиона тонн), нефти — 4,16 миллиона тонн (–13,3% по сравнению с экспортом в 2020 году – 4,8 миллиона тонн).

Основными покупателями СПГ в прошедшем году стали Япония, Китай, Южная Корея и Индонезия, нефти – Китай, Южная Корея и Япония. Топливо, как подчёркивает компания, доставлено им в срок и в соответствии с договорами. "Сахалинская энергия" продолжает добычу, производство и отгрузку углеводородов в штатном режиме, импортёры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году получили первые партии сахалинской нефти и СПГ, уточняет оператор. Власти продлили право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" до 2030 года

"В период беспрецедентного давления внешних факторов на производственно-хозяйственную деятельность "Сахалинская энергия" обеспечила стабильность и безопасность технологических и бизнес-процессов с превышением плановых показателей. При этом мы ни на шаг не отклонились от нашей философии выполнения своих обязательств, в том числе задач по надежному газоснабжению объектов Сахалинской области и Дальнего Востока", — отметил управляющий "Сахалинской энергии" Андрей Олейников, слова которого приводятся в сообщении.

"Сахалин — 2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединённый береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн СПГ в год.