МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Итальянская Eni сообщила о перебоях в поставке февральской партии сжиженного природного газа (СПГ) для Pakistan LNG Limited, объявив форс-мажор, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Производство СПГ на "Сахалине — 2" превысило плановые показатели

"Перебои с февральской поставкой СПГ находятся вне контроля Eni и вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Eni не получает никакой выгоды от сложившейся ситуации", — сказано в тексте заявления.

Отмечается, что компания заключила контракт на 15 лет о поставках Pakistan LNG одного груза в месяц с 2017 года по 2032 год.

Eni — энергетическая компания, работающая в 69 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Eni работает в Пакистане с 2000 года.