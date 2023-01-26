МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Сибур" прорабатывает проект строительства продуктопровода "Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ" для поставки газового сырья на Тобольский нефтехимический комбинат, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. СИБУР успешно испытал важный в импортозамещении компонент для каучуков

"Нижневартовский и Южно-Балыкский газоперерабатывающие заводы… стали первыми центрами переработки природного и попутного нефтяного газа в Западной Сибири. Сегодня компания "Сибур" с целью повышения надежности действующей сети прорабатывает проект строительства продуктопровода "Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ" для поставки газового сырья на Тобольский нефтехимический комбинат. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России", — говорится в сообщении.

Уточняется, что трасса магистрального трубопровода пройдет от Нижневартовского ГПЗ до точки стыковки с 660-м километром реконструируемого продуктопровода "Губкинский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ". Территория строительства расположена в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

При выборе трассы учитывались такие факторы, как минимальное влияние на окружающую среду и обеспечения высокой надежности и безаварийности на весь период эксплуатации, отмечают в Главгосэкспертизе. Прокладка продуктопровода предусмотрена в две нитки. Их протяженность составит 34,5 километра и 34,7 километра соответственно. Наружный диаметр трубопровода — 426 мм; расчетное давление — 4,0 МПа; проектная пропускная способность — 2,66 миллиона тонн газового сырья в год. Узбекистан ожидает старта поставок российского газа весной, пишут СМИ

"Магистральный продуктопровод "Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ" предназначен для транспорта широкой фракции легких углеводородов марок А, Б, С, Д с долей содержания этана до 10%. Продукция будет поступать на Тобольский нефтехимический комбинат для глубокой газопереработки", – уточнил главный эксперт проекта службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России Андрей Путря.

Кроме того, в ходе работ будут обустроены площадки узла запуска средств очистки на основной и резервной нитках, площадки крановых узлов, а также вдольтрассовые воздушные линии, подъездные автомобильные дороги, системы волоконно-оптовой и радиосвязи и другие объекты. Проект также включает строительство взлетно-посадочной вертолетной площадки с целью доставки в район трубопроводного оборудования, обслуживающего персонала и ремонтных бригад.