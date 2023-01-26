МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Остановленный на ремонт завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG – один из крупнейших в США – начал получать небольшие объемы трубопроводного газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные Refinitiv. Польский Orlen подписал договор на поставку СПГ с американской Sempra

"Экспортный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) компании Freeport LNG в Техасе в четверг начал получать небольшие объемы трубопроводного природного газа, свидетельствуют данные Refinitiv", — пишет агентство.

Ранее в январе Freeport LNG, по данным Рейтера, заявил о завершении ремонтных работ и запросил разрешения регулирующих органов возобновить некоторые операции.

Компания ожидала частичного восстановления производства СПГ на заводе еще в середине декабря, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели. Теперь выход на 100% загрузку предполагается в марте 2023 года.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.