МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в последний торговый день недели снижаются почти на 3%, находясь на уровне около 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 27 января

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 588,6 долларов (–4,7%). Стоимость по состоянию на 10.46 мск составляет 600,6 доллара (–2,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 617,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.