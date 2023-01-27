МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в последний торговый день недели снижаются почти на 3%, находясь на уровне около 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Логотип энергохолдинга "Газпром"

"Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 27 января

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 588,6 долларов (–4,7%). Стоимость по состоянию на 10.46 мск составляет 600,6 доллара (–2,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня – 617,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.