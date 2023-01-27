Турция хочет запустить газовый хаб в течение года, заявил Донмез
Глава Минэнерго Донмез: Турция надеется в течение года начать эксплуатацию газового хаба
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АНКАРА, 27 янв — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на запуск в эксплуатацию предложенного Россией проекта газового хаба в течение года, заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.
Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки "голубого топлива" с поврежденных "Северных потоков", а также развить инфраструктуру и увеличить поставок по южному направлению.
"В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", — отметил Донмез. Его слова приводит турецкая газета Star.
Глава ведомства добавил, что Анкара может при необходимости выступить в роли посредника по преодолению энергетического кризиса в Европе, а также экспортировать газ в регион через свои терминалы.
https://1prime.ru/gas/20230127/839612539.html
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