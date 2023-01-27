АНКАРА, 27 янв — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на запуск в эксплуатацию предложенного Россией проекта газового хаба в течение года, заявил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на три процента

Ранее российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки "голубого топлива" с поврежденных "Северных потоков", а также развить инфраструктуру и увеличить поставок по южному направлению.

"В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года", — отметил Донмез. Его слова приводит турецкая газета Star.

Глава ведомства добавил, что Анкара может при необходимости выступить в роли посредника по преодолению энергетического кризиса в Европе, а также экспортировать газ в регион через свои терминалы.