МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (расположен в Нидерландах), 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС, при этом нидерландский хаб примет механизм, сообщила компания. Биржевые цены на газ в Европе снижаются почти на три процента

"Мы планируем внедрить механизм коррекции рынка газа на контракты TTF, торгуемые на ICE Endex (в Нидерландах — ред.), таким образом, чтобы максимально сохранить структуру рынка. Одновременно мы готовим альтернативную площадку в Лондоне, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски", — приводятся в сообщении слова вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда (Trabue Bland).

Уточняется, что ICE готовится запустить параллельный рынок фьючерсных и опционных контрактов на TTF на своей лондонской бирже ICE Futures Europe с 20 февраля. Компания добавила, что фьючерсные контракты TTF на ICE Futures Europe будут такими же, как на ICE Endex, но не будут подпадать под действие механизма коррекции рынка газа ЕС и связанного с ним ценового потолка. Они будут поставляться физически, при этом контракты, удерживаемые до истечения срока действия, будут приводить к поставке газа в виртуальной торговой точке TTF.

Согласно сообщениям СМИ, в декабре биржа ICE предупредила, что в случае реализации планов по ограничению цен на газ она может переместить свой хаб за пределы Европейского Союза.

Министры энергетики стран Евросоюза в декабре договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса по TTF будет превышать180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.