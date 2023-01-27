БЕРЛИН, 27 янв — ПРАЙМ. Германия использует уголь для экономии газа, чтобы отказаться от этого, стране требуется газ, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы используем угольный энергоноситель для экономии газа. Катастрофой климатической политики было бы, если после следующей зимы нам придется сказать: мы вынуждены дольше эксплуатировать эти угольные электростанции, потому что не позаботились о достаточном запасе газа. Уголь для производства электроэнергии — это грех климатической политики. Чтобы перестать совершать его, в настоящий момент нам все еще нужен газ", — сказал Хабек в интервью немецкой газете Tageszeitung.

Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.