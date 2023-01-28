КАИР, 28 янв — ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) и итальянская энергетическая компания Eni подписали соглашение на 8 миллиардов долларов, предусматривающее разработку двух месторождений газа на шельфе Средиземного моря, заявил глава NOC Фархат Бенгдара. Глава минфина США оценила последствия возможного дефолта страны

Подписание соглашения состоялось в присутствии премьер-министра Италии Джорджи Мелони, совершающей в субботу визит в Триполи, а также главы правящего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы.

"Сегодняшнее соглашение подразумевает разработку газовых месторождений с запасами около 6 триллионов кубических футов и производственной мощностью 750 миллионов кубических футов в сутки в течение примерно 25 лет", — приводит слова Бенгдара пресс-служба компании.

Подписанное соглашение, по его словам, "предусматривает инвестиции в размере 8 миллиардов долларов в течение трех лет". По словам Бенгдара, это первое подобное крупное инвестиционное соглашение между ливийским нефтяным сектором и иностранной компанией "за более чем четверть века". "Наш посыл при подписании этого соглашения заключается в необходимости скорейшего возвращения международных нефтяных компаний к своей деятельности в соответствии с объявлением о снятии форс-мажора в декабре 2022 года", — приводится компания слова своего руководителя.

В четверг министр нефти ПНЕ Мухаммед Аун заявил, что Триполи приглашает российские нефтяные компании вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC).

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру экс-главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.