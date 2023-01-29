МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе опустился ниже 75%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Шольц рассказал о ходе расследования диверсии на "Северных потоках"

Общий объём газа в ПХГ региона, по данным на утро 28 января (газовые сутки заканчиваются в 7.00 мск), составляет около 81,2 миллиарда кубометров, следует из информации на сайте GIE. Газохранилища в Европе заполнены на 74,5% (–1,14 процентного пункта за сутки). Это на 20,49 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет.

При этом утром 28 января прошлого года заполненность газохранилищ в Европе была почти вдвое меньше — 38,93%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе сообщила, что за восемь месяцев прошлого года из РФ сократилось 80% поставок газа в Евросоюз. Страны региона смогли, по её словам, заменить выбывшие объёмы российского голубого топлива, не прибегая к отключениям электроэнергии. В частности, регион значительно нарастил поставки СПГ из США.