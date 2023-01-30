МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Подача "Газпромом" газа в Европу через Украину ведется в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", который составляет 24,2 миллиона кубометров на 30 января, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Мишустин предложил кандидатов в совет директоров "Газпрома"

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,2 миллиона кубометров на 30 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров.

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями