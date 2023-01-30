МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Подача "Газпромом" газа в Европу через Украину ведется в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", который составляет 24,2 миллиона кубометров на 30 января, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,2 миллиона кубометров на 30 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23%, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров.

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями