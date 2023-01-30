АНКАРА, 30 янв — ПРАЙМ. Встреча поставщиков и потребителей газа по вопросу создания газового хаба пройдет в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал российский вице-премьер Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

По словам министра, на мероприятии состоится обсуждение вопроса создания в Турции газового хаба по поставкам в Европу "голубого топлива".

"Четырнадцатого-пятнадцатого февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба", — сказал Донмез.

Глава турецкого ведомства добавил, что страна планирует договориться с Иорданией о ежегодных поставках 1,4 миллиарда кубометров газа. Соглашение рассчитано на десять лет, отметил Донмез.