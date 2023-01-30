АЛМА-АТА, 30 янв — ПРАЙМ. Председатель правления казахстанской национальной газовой компании QazaqGaz Санжар Жаркешов и директор по разведке и добыче итальянской Eni Лука Виньяти в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, в том числе в строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на каспийском месторождении Кашаган, сообщила пресс-служба казахстанской нацкомпании. Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

Строительство ГПЗ на Кашагане стартовало в июне 2021 года. С лета 2022 года проект реализует QazaqGaz. Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года и осуществляет деятельность в рамках проекта Кашаган, а также на Карачаганакском месторождении в Западно-Казахстанской области.

"QazaqGaz и Eni обсудили возможные перспективы сотрудничества в рамках строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане", — отмечается в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, стороны также обсудили возможности сотрудничества в рамках реформы газовой сферы в Казахстане. Также был отмечен интерес недропользователей к предложению по изменению формулы цены товарного газа. Согласно пресс-релизу, Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности. По его словам, такой подход не только привлечет инвестиции, но и позволит обеспечить газом внутренний рынок страны.

QazaqGaz – вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.