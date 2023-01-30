МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вопрос постройки "Пакистанского потока" находится в продвинутой стадии проработки, в самое ближайшее время будет зафиксирован прогресс, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия и Пакистан расширят сотрудничество в энергетике

"Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно", — сказал он в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.