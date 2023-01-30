Лавров ждет прогресса в переговорах по строительству "Пакистанского потока"
Лавров: уверен, скоро будет прогресс в переговорах о строительстве "Пакистанского потока"
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вопрос постройки "Пакистанского потока" находится в продвинутой стадии проработки, в самое ближайшее время будет зафиксирован прогресс, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно", — сказал он в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.
https://1prime.ru/gas/20230130/839625910.html
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