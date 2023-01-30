Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа по "дальневосточному" маршруту
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай подготовили проект межправсоглашения по поставкам газа по "дальневосточному" маршруту, которое предполагает строительство трансграничного участка через реку Уссури до китайского города Хулинь, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минэнерго России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Китайской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", — говорится в документе.
"Соглашение заключается в целях укрепления сотрудничества сторон в энергетической сфере и определяет основные условия сотрудничества сторон в части поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе г. Дальнереченск (Российская Федерация) и г. Хулинь (Китайская Народная Республика)", — также отмечается в распоряжении.
https://1prime.ru/gas/20230130/839631552.html