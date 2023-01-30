МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство Германии стремится ограничить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дополнительных усилий по сокращению зависимости от поставок энергоресурсов из России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные документы. Шольц заявил, что Германия стала независимой от российского газа

"Согласно правительственному документу… правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, тем самым дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов в страну", — пишет агентство.

"Федеральное правительство не поддерживает закупку российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что оно предпримет необходимые меры, чтобы исключить закупки российского СПГ, если это возможно", — приводит агентство ответ заместителя министра энергетики Патрика Грайхена (Patrick Graichen) на ряд вопросов консервативных депутатов.

Как сообщает агентство, в документе указывается, что в будущем компании будут обязаны информировать о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает 5 террават-час.