МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Европейские компании понизили темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ), при этом уровень выработки электроэнергии из ветра в полтора раза превысил среднегодовые значения, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и ассоциации Wind Europe. В обход потоков. Кто сможет заработать на российском газе, кроме России

Отмечается, что по итогам газовых суток 29 января (завершились в 8.00 мск 30 января), запасы "голубого топлива" в ПХГ региона составляют около 79,7 миллиарда кубометров. Отбор снизился до 0,48 процентного пункта (п.п.) за сутки по сравнению с 0,57 и 0,67 п.п. в предшествующие дни. Эти цифры однако — пока предварительная оценка GIE, позднее они могут быть пересмотрены.

Сейчас европейские ПХГ заполнены на 73,23 процента, что примерно на 20 п.п. выше средних значений на аналогичный день в предшествующие пять лет.

Выработка ветровых электростанций (ВЭС) 30 января составила 23,7 процента в общем объеме, что в полтора раза превысило среднегодовые значения (около 15 процентов) и привело к снижению спроса на газ.

В то же время биржевые цены на газ в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, продолжают сохраняться на уровне чуть выше 600 долларов за тысячу кубометров. В последние дни января прошлого года стоимость газовых фьючерсов держалась в коридоре 980–1100 долларов. Снижение цен в 2023 году эксперты объясняли высоким уровнем запасов в европейских газохранилищах и уменьшением спроса на газ из-за мер экономии и тёплой и ветреной погоды в Европе осенью и в первой половине зимы.