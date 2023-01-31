АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. Черноморский газ обойдется Турции дешевле импортируемого, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. США требуют от Анкары антироссийских санкций, заявил турецкий экономист

"Черноморский газ обойдется Турции дешевле импортируемого. Все это скажется и на ценах внутри страны", — процитировало его слова агентство Anadolu.

Министр напомнил, что ежегодное потребление газа в Турции варьирует в пределах 55-60 миллиардов кубометров.

"Разведка новых перспективных месторождений продолжается. Конечно, мы в идеале хотим иметь возможность добывать внутри страны весь необходимый объем газа. Время покажет. В настоящее время добыча позволяет покрыть лишь один процент потребностей в газе",- констатировал Донмез.

Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%). Ранее Донмез сообщал, что Турция оплачивает часть поставок в рублях и ведет переговоры с российской стороной по ценам.

Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и оцениваются в 1 триллион долларов.