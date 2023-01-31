КИШИНЕВ, 31 янв — ПРАЙМ. Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в феврале предварительно составит около 1054 долларов за тысячу кубометров, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия подсчитывает ущерб для судебного иска к "Газпрому"

В январе страна закупала газ по 1230 долларов за тысячу кубов.

"В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит около 1054 долларов за 1000 кубометров", — написал он в Telegram-канале.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения.

"Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем "голубого топлива", а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательств по оплате и срокам заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности.