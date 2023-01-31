КИШИНЕВ, 31 янв — ПРАЙМ. Предприятия Молдавии получат от правительства компенсации за газ, потребленный с января по март текущего года, заявила во вторник премьер-министр страны Наталья Гаврилица. В Молдавии выразили интерес к закупке газа на общей платформе ЕС

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) приняла во вторник решение о предоставлении предприятиям компенсаций на газ, с января по март. Ее размер составит 12,27 лея/м3 (примерно 0,6 доллара). Льготы также получат предприятия с высоким потреблением природного газа в агропродовольственном секторе, легкой промышленности, ковроткачестве. Компании смогут претендовать на компенсации, если их ежемесячная платежка за газ составляет не менее 5% от стоимости поставок товаров и услуг в соответствующем месяце", — написала Гаврилица на своих страницах в социальных сетях.

На данный момент внутренний тарифа на газ для предприятий составляет 27 леев (1,4 доллара) за кубометр, а для бытовых потребителей 29 леев (1,5 доллара) за кубометр.

Ранее молдавский премьер заявила, что КЧС предложит кабинету министров и парламенту продлить режим ЧП еще на 60 дней. В этих условиях КЧС может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция выступает против продления режима ЧП и утверждает, что власти могут отменить местные выборы.