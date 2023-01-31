МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG запросил разрешение регулирующих органов на подачу природного газа на одну из трех линий сжижения газа, передает агентство Рейтер с ссылкой на документы. СМИ: Freeport LNG завершил ремонт и хочет возобновить некоторые операции

"В понедельник Freeport LNG подала заявку в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC) с просьбой разрешить подачу газа на одну из трех линий сжижения газа для начала производства СПГ", — пишет агентство.

Агентство уточняет, что исходя из документов, завод стремится получить разрешение на запуск до первого февраля.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что FERC уже одобрила возобновление некоторых операций, при этом заявив, что для возобновления работы линии сжижения природного газа необходимо дополнительное разрешение.

Компания ожидала частичного восстановления производства СПГ на заводе еще в середине декабря, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели. Теперь выход на 100% загрузку предполагается в марте 2023 года.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.