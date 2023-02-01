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2023
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В Германии приостановили работу крупнейшего ПХГ
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Самое крупное в Германии подземное хранилище газа, расположенное в Редене, прекратит работу на три дня из-за пожара, передает оператор Astora. Согласно сообщению, возгорание... ПРАЙМ, 01.02.2023
энергетика, новости, газ, пхг, германия, газохранилище, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Самое крупное в Германии подземное хранилище газа, расположенное в Редене, прекратит работу на три дня из-за пожара, передает оператор Astora.
Согласно сообщению, возгорание случилось во вторник на факельной установке, его причина неизвестна, пострадавших нет.
Для обеспечения безопасности ПХГ вывели из эксплуатации до 18.00 3 февраля.
Как уточняется, инцидент не сказался на безопасности газовых поставок и работе производственных объектов.