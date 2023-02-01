МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Самое крупное в Германии подземное хранилище газа, расположенное в Редене, прекратит работу на три дня из-за пожара, передает оператор Astora. Белый дом обвинили во лжи в отношении диверсии на "Северных потоках"

Согласно сообщению, возгорание случилось во вторник на факельной установке, его причина неизвестна, пострадавших нет.

Для обеспечения безопасности ПХГ вывели из эксплуатации до 18.00 3 февраля.

Как уточняется, инцидент не сказался на безопасности газовых поставок и работе производственных объектов.