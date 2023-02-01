МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подаtт газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 29,4 миллиона кубометров на 1 февраля, таким образом по сравнению с предыдущим днем показатель вырос на 20 процентов, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергея Куприянова. СМИ: Freeport LNG добивается разрешения на запуск линии сжижения газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 29,4 миллиона кубометров на 1 февраля", — сказал он.

По словам Куприянова, Украина вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем, 18 января, он составил 32,6 миллиона кубометров, на следующий день снизился еще на 23 процента, до 25,1 миллиона, а с 20 января опустился до 24,4 миллиона кубометров, и оставался примерно на этом уровне весь остаток месяца.