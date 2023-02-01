Израиль договорился с Грецией о поставках газа в Европу
Главы МИД Израиля и Греции Коэн и Дендиас договорились об экспорте газа в Европу
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Эли Коэн договорился со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился о поставках газа в Европу через Грецию и Кипр, следует из публикации израильского министра в Twitter.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись во вторник в Иерусалиме.
"Вчера (31 января — ред.) на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет в всю Европу", — отметил Коэн.
По его словам, поставки "голубого топлива" на фоне энергокризиса укрепят позицию Израиля на мировой арене и принесут стране дополнительные средства.
Ранее во вторник израильский министр сообщал об обсуждении с Дендиасом перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и других тем.
https://1prime.ru/gas/20230201/839652432.html
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