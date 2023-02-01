МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Израиля Эли Коэн договорился со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом договорился о поставках газа в Европу через Грецию и Кипр, следует из публикации израильского министра в Twitter. Эксперт назвал премьера Греции "королем газа без газа"

Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялись во вторник в Иерусалиме.

"Вчера (31 января — ред.) на встрече с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом мы договорились об экспорте израильского газа через Грецию и Кипр, который пойдет в всю Европу", — отметил Коэн.

По его словам, поставки "голубого топлива" на фоне энергокризиса укрепят позицию Израиля на мировой арене и принесут стране дополнительные средства.

Ранее во вторник израильский министр сообщал об обсуждении с Дендиасом перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и других тем.