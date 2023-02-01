АСТАНА, 1 фев — ПРАЙМ. Министерство энергетики Казахстана продолжает изучение различных вариантов газоснабжения восточных и северных регионов республики, в том числе путем строительства новых газопроводов из России, сообщил глава ведомства Болат Акчулаков. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась по итогам января

"Касательно газификации северных и восточных регионов страны прорабатывается несколько вариантов", — сказал он на коллегии минэнерго в среду в Астане.

Первый вариант предусматривает строительство второго и третьего этапов магистрального газопровода "Сарыарка", который сейчас связывает юг республики и столицу страны — Астану.

Кроме того, "ведутся переговоры с Россией по строительству магистрального газопровода "Барнаул — Рубцовск — Семей — Усть-Каменогорск" с ответвлением в город Павлодар, а также рассматривается вариант со строительством газопровода "Омск — Павлодар — Семей" с ответвлением на Усть-Каменогорск".

"При этом сдерживающим фактором является вопрос ресурсной базы газа и стоимость импортного газа. Работа в данном направлении будет продолжена", — сказал министр.