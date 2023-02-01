ЦЮРИХ, 1 фев — ПРАЙМ. Власти Швейцарии приняли решение продлить еще на год действие постановления о формировании газового резерва на случай возможного дефицита голубого топлива, следует из заявления правительства страны. Швейцария может решить вопрос о конфискации активов России через референдум

"В связи с надвигающимся дефицитом газа Федеральный совет (правительство – ред.) обязывает газовую промышленность создать резерв газа на предстоящую зиму 2023-2024 годов. Федеральный совет создал соответствующую основу 1 февраля. Он внес поправки в постановление о резерве газа и продлил его действие на один год", — говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Как напомнили в правительстве, Швейцария импортирует почти весь потребляемый ею газ и не имеет собственных хранилищ. К уходящей зиме в соседних странах был сформирован резерв в размере 15% (около 6 ТВтч) от годового потребления газа Швейцарией. Как отмечается, таким образом Конфедерация также участвует в механизме Евросоюза по совместному заполнению подземных хранилищ газом на 15%.

Одновременно отмечается, что Швейцария откажется от покупки опционов, гарантировавших дополнительные поставки нероссийского газа.

"Постановление о газовом резерве на 2022-23 годы, вступившее в силу 23 мая 2022 года, также включало варианты дополнительных поставок нероссийского газа. В измененном регламенте это не предусмотрено. Российский газ, вероятно, перестанет поступать на европейский рынок в 2023-24 годах. Это также устраняет риск неплатежеспособности", — сообщается в заявлении.

При этом подчеркивается, что указанного резерва газа недостаточно для полного решения проблем с поставками и в случае возникновения кризисной ситуации на европейском газовом рынке риски для Швейцарии также будут велики.