БЕЛГРАД, 1 фев — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич и его болгарский коллега Румен Радев открыли на болгарской территории строительство соединительного газопровода, предназначенного для диверсификации поставок из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников. Швейцария создаст резерв газа к следующей зиме

Вучич в среду прибыл в населенный пункт Костинброд близ Софии на церемонию начала работ по укладке 62 километров газопровода от Болгарии к Сербии общей протяженностью в 170 километров. На церемонии присутствует президент Болгарии Румен Радев, глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре и члены правительств двух стран.

"Мы радовались, что первый раз от Европы получили больше денег: 49 миллионов евро грант и еще 25 миллионов финансирует Европейский инвестиционный банк. И тут говорят – болгарам 218 миллионов! Мы столько, Румен, не можем и мечтать получить на энергетическую инфраструктуру. Может быть, однажды найдется и для нас, сербов", — заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг. Вучич также выразил надежду, что до конца года голубое топливо по указанному газопроводу пойдет не только для Сербии и Болгарии, но и всех стран региона.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце октября осмотрела в Сербии вместе с главой государства строительство сербского участка соединительного газопровода с Болгарией близ города Ниш в 200 километрах на юг от Белграда. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В Сербии прокладка началась 1 февраля этого года. Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,5 процента

Строящийся газопровод Ниш — Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона предоставляет ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода составит свыше 1,8 миллиарда кубометров газа в год.

В настоящее время Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубометров газа на зиму.