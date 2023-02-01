Крупнейшее в Германии газохранилище не будут заполнять несколько дней
Spiegel: газохранилище в Редене не смогут заполнять несколько дней после небольшого пожара
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БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. После небольшого возгорания крупнейшее газохранилище Германии Реден не смогут заполнять газом несколько дней, сообщил немецкий журнал Spiegel.
Об инциденте в газохранилище Реден, расположенном в Нижней Саксонии, стало известно во вторник. Согласно данным оператора газохранилища Astora, 31 января по неизвестным причинам произошла дефлаграция. Работу хранилища пришлось остановить, специалисты ищут причину случившегося.
"Крупнейшее в Германии газохранилище в Редене… нельзя заполнять газом после дефлаграции. Вероятно, до конца недели хранилище снова начнет работать", — сообщило издание со ссылкой на ответственный надзорный орган Нижней Саксонии.
Как заявило Федеральное сетевое агентство ФРГ в среду, инцидент в газохранилище Реден не влияет на безопасность поставок газа в Германии.
https://1prime.ru/gas/20230201/839658057.html
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