БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. После небольшого возгорания крупнейшее газохранилище Германии Реден не смогут заполнять газом несколько дней, сообщил немецкий журнал Spiegel. Эксперт объяснил рост поставок "Газпрома" в Европу

Об инциденте в газохранилище Реден, расположенном в Нижней Саксонии, стало известно во вторник. Согласно данным оператора газохранилища Astora, 31 января по неизвестным причинам произошла дефлаграция. Работу хранилища пришлось остановить, специалисты ищут причину случившегося.

"Крупнейшее в Германии газохранилище в Редене… нельзя заполнять газом после дефлаграции. Вероятно, до конца недели хранилище снова начнет работать", — сообщило издание со ссылкой на ответственный надзорный орган Нижней Саксонии.

Как заявило Федеральное сетевое агентство ФРГ в среду, инцидент в газохранилище Реден не влияет на безопасность поставок газа в Германии.