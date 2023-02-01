МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2022 году увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, до 32,5 миллиона тонн, при этом в декабре показатель снизился по отношению к декабрю 2021 года на 4,8%, до 2,8 миллиона тонн, сообщает Росстат. "Новатэк" нарастил экспорт СПГ на 6,3 процента в 2022 году

"Сжиженного природного газа… произведено 2,8 миллиона тонн, что на 4,8% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 0,4% больше, чем в ноябре 2022 года. Производство СПГ в 2022 году составило 32,5 миллиона тонн, что на 8,1% больше, чем за предыдущий год", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило около 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% — 30,5 миллиона тонн.