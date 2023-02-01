МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2022 году снизилась на 13,4% — до 573 миллиардов кубометров, в декабре уменьшилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 51,3 миллиарда кубометров, сообщает Росстат. Власти продлили право "Газпрома" на газ с "Сахалина-2" до 2030 года

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 51,3 миллиарда кубометров, что на 14,6% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 6,7% больше, чем в ноябре 2022 года. В 2022 году добыто 573 миллиарда кубометров природного газа, что на 13,4% меньше, чем за 2021 год", – приводит данные ведомство.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам года снизилась на 2% – до 99 миллиардов кубометров. В декабре показатель уменьшился на 6,8% в годовом выражении, а в месячном – вырос на 4,8%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6% — до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 5,8%, до 101 миллиарда кубометров.