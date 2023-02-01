МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа в Евросоюз может вырасти почти на 30%, с 120 миллиардов кубометров в 2022 году до 155 миллиардов кубометров в 2023 году, следует из доклада Fitch Ratings "Худшее в газовом кризисе Европы пройдено", который есть в распоряжении РИА Новости. СМИ назвали последствия эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

"СПГ будет продолжать играть ключевую роль в качестве альтернативного источника газа для компенсации быстро сокращающихся поставок из России. Импорт СПГ в ЕС вырос на 51% (в годовом выражении – ред.) и составил около 120 миллиардов кубометров в 2022 году. Мы ожидаем дальнейшего роста импорта до 155 миллиардов кубометров в 2023 году, принимая во внимание ограничения, связанные с СПГ– и трубопроводной инфраструктурой в Европе", – отмечают аналитики Fitch.

Резкое повышение цен на газ привело к снижению спроса в Евросоюзе в 2022 году более чем на 10%, говорится в докладе. В целом спрос на газ в 2023 году может сократиться на 15% по сравнению показателями 2021 года. При этом степень снижения спроса, обусловленная ценами, как отмечают в компании, варьировалась от 14% в Германии до 7% в Италии.

Мировые рынки СПГ в 2023 году "сохранят напряжение", и постепенное снятие ограничений в Китае лишь усилит его. Тем не менее, достаточные объемы СПГ, хотя и в зависимости от цен, будут доступны для Европы, что усилит конкуренцию с азиатскими покупателями, также говорится в докладе.

Значительную роль в спросе на газ играет погода — запасы природного газа в европейских хранилищах к окончанию зимы, скорее всего, будут на уровне, достаточном для сокращения потребностей в пополнении летом, заключают аналитики.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа — на 45,5% (84,2 миллиарда кубов), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в 2022 году прекратились по главному маршруту ("Северному потоку") и балансирующему ("Ямал – Европе"), почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако немного выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".

Кроме того, эксперты Fitch ожидают, что цены на газ в Европе в 2023 году будут ниже показателей 2022 года, но останутся волатильными и высокими по сравнению с историческими уровнями.

"Мы ожидаем, что европейские цены на газ останутся исключительно волатильными и всё еще высокими по сравнению с историческими уровнями до ввода российских войск на территорию Украины", – отмечают аналитики в докладе.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли ещё весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на рынке спот впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце января до уровня 600–700 долларов, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

"Хотя мы ожидаем, что цены на газ в среднем в 2023 году останутся намного ниже, чем в 2022 году, необходимость пополнения хранилищ для отопительного сезона 2023–2024 годов обеспечит рост цен", – также говорится в докладе.

Нормализации цен аналитики Fitch ожидают с 2025 года, когда в Европе будут введены в действие СПГ-мощности и интерконнекторы.

Меры Евросоюза, включающие снижение спроса на газ и его замещение из России поставками из других стран, оказались эффективными, заложив основу для стабилизации газового рынка, констатирует Fitch.

"ЕС завершил 2022 год с запасами газа в хранилищах на уровне 85 миллиардов кубометров, что на 58% больше, чем в 2021 году. Это означает, что принятые меры, включая корректировку спроса и альтернативные поставки газа, были достаточны не только для того, чтобы заместить резко сократившийся российский импорт, но и чтобы увеличить запасы в подземных газохранилищах", – отмечают аналитики.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа – на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в 2022 году прекратились по главному маршруту ("Северному потоку") и балансирующему ("Ямал – Европе"), почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.

Европа заполнила подземные газохранилища до целевого уровня в 80% на два месяца раньше, чем намеревалась, – 30 августа 2022 года. В начале ноября заполненность хранилищ превысила 95%, а сейчас они заполнены на 73%, что примерно на 20 процентных пунктов выше, чем в среднем на начало февраля за прошедшие пять лет.

"Мы считаем, что эти события заложили основу для потенциально меньшего влияния на рынки, чем в 2022 году, если возникнут какие-либо сбои или задержки в запланированных поставках газа или строительстве инфраструктуры, что поддержит фундаментально более низкие цены (на газ в Европе – ред.)", – добавляют в Fitch.